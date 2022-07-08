شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: التطبيق الوحيد لحجز تذاكر القطارات ENR أو "قطارات مصر حجز واستعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق ENR علي أجهزة آيفون، وباسم "قطارات مصر حجز واستعلام" علي أجهزة Android، وأنه لا يمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

وقالت الهيئة: ذلك نظرا لوجود بعض التطبيقات الوهمية والغير رسمية التي تزعم بامكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها والتي تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وناشدت هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن والإبلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة.