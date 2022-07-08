شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد 240 درجة حد أدنى للقبول بمدارس الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحد الادنى لمجموع القبول بمدارس الثانوي العام الرسمي بالقاهرة بحد أدني 240 درجة.

وأكد محمد عطية وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، أنه يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لوزاره التربيه والتعليم، حيث يسمح للطالب التسجيل الدخول في بدايه ميعاد التقديم لإضافة رغبته وحفظها، وذلك لمدة أسبوعين على أن يتم سرعه البت إلكترونيا على نفس الموقع في قبول طلبات الطلاب للتنسيق وحسب القواعد المعمول بها في هذا الشان مع مراعاة الآتى:

1- يتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الادارات التعليميه التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

2- الطلاب الحاصلون على مجموع 266 درجه فأكثر يسمح لهم بالتقدم الى المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من إعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

3- الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 252 درجه فأكثر يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون القيد بالمربع السكني وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة.

4- لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية، إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهاده إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح إطلاقا لطلاب الصف الأول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة، إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

كما أشار مدير المديرية إلي أن الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي بالمدارس الخاصه 140 درجة، أما فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام بـ 40 درجة.