شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم ورش طبية تدريبية فى مجال جراحة المخ والأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص وإهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة الطبية وتدريب الكوادر وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم فى المجالات الطبية والبحثية المختلفة، نظم مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية والجمعية المصرية لجراحى المخ والأعصاب ورش طبية تدريبية فى مجال المخ والأعصاب على مدار يومين بمشاركة نخبة من الأطباء العسكريين وأساتذة الجامعات المصرية المتخصصين فى مجال المخ والأعصاب.

تناولت الورش الطبية التدريبية طرق العلاج الحديثة فى جراحة المخ والأعصاب بإستخدام الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة فى ذلك التخصص ، وتعد تلك الورش الطبية من أهم الملتقيات الطبية التى تهدف إلى توحيد نظام العمل طبقاً للبروتوكولات العالمية الحديثة فى مجال جراحة المخ والأعصاب ، مما يسهم فى توافر بيئة غنية للإطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم فى علاج أمراض المخ والأعصاب ، فضلاً عن إتباع أحدث الطرق العلاجية من خلال المحاكيات المتطورة مما يعظم من إمكانيات وقدرات الكوادر الطبية المشاركة .

وفى سياق متصل نظم مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية والجمعية المصرية لجراحى المخ والأعصاب اليوم العلمى لجراحات المخ والأعصاب بمشاركة عدد من الخبراء الأجانب ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية ، وتناولت فعاليات اليوم العلمى إستعراض أحدث الطرق العلاجية المتطورة فى تخصص المخ والأعصاب .

يأتى ذلك حرصاً من القوات المسلحة على الإرتقاء بالمنظومة الطبية والصحية لتقديم خدمات متطورة بكافة التخصصات الطبية لأبناء الشعب المصرى العظيم .