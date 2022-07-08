شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة طوارئ بالقاهرة الجديدة لمتابعة انتظام المرافق والتصدى لمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم تشكيل مجموعة عمل (طوارئ) برئاسة نائب رئيس الجهاز طوال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، وتم وضع خطة لمتابعة المرافق الحيوية ومنع المخالفات خلال إجازة العيد.

ووجه المهندس أمين غنيم، بتفعيل غرفة عمليات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة - النظافة - رش المبيدات الحشرية).

وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من المخالفات والتصدي الفوري لأى محاولة مخالفة بناء، مشيراً إلى أنه يوجد لجنة تدخل سريع من إدارة أمن الجهاز بالتعاون مع الشرطة لمنع أي مخالفة في البناء أو أي نوع آخر من المخالفات.

وأوضح المهندس أمين غنيم، ان الخط الساخن 15100 يعمل خلال الـ24 ساعة ويتلقى شكاوى المواطنين التى تخص (المياه والصرف الصحي وأعمدة الانارة وايضا النظافة أو أى مشكلات تخص الطرق).

كما تم إصدار قرار إداري بتكليف معاوني رئيس الجهاز بمتابعة أعمال النظافة والإنارة وصيانة وري الزراعات يوميًا بالتناوب بينهم على أن يتم إعداد تقرير يومي عن المدينة يتم عرضه على رئيس الجهاز.