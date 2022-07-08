شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب العمالى بالإمارات يشارك أبناء الجالية المصرية فرحتهم بتفوق أبنائهم فى الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أبناء الجالية المصرية فرحتهم بتفوق أبنائهم في الثانوية العامة للعام الحالي 2021/2022 في إمارة عجمان والإمارات الشمالية بالدورة، كما تم المشاركة في تقديم الدروع وبعض الهدايا لأبنائنا المتفوقين والمتفوقات، تمت المشارك بدعوة من المستشار لطفى حسين رئيس مجلس إدارة النادي المصري في إمارة عجمان .

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

كما تمت المشاركة احتفاءً بهذه المناسبة بتوجيهات من سفير جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة شريف البديوي.

وألقت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: كلمة هنأت فيها أبناءنا المتفوقين والمتفوقات وأسرتهم بنجاح أبنائهم وتمنياتنا لهم بدوام التفوق والنجاح.

وأشارت إلي أنه علي هامش الاحتفالية تم التواصل مع أبناء الجالية والسماع لطلباتهم ومقترحاتهم وتم منحهم أرقام تليفونات المكتب للتواصل والمساعدة في أي مشكلة وتقديم كل الدعم والمشورة في مجالات عمل مكتب التمثيل العمالي، أو تذليل العقبات ، وبما لا يخالف الإجراءات وقانون الدولة.

الاحتفالية أقامها النادي لتكريم الأوائل من أبنائنا المصريين في عجمان والإمارات الشمالية بدولة الإمارات وبحضور الشيخة هند بنت عبد العزيز القاسمي، وطالب البلي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعلي حسن مدير المنطقة التعليمية بإمارة عجمان ، وعصام علي الملحق الإداري للمكتب الثقافي بالسفارة المصرية، ووائل فريد من القنصلية العامة بدبي ورؤساء الأندية المصرية ، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية، وأولياء أمور الطلبة والطالبات المكرمين في الحفل.