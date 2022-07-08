الصحة: تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لـ357 ألفا و469 مواطنا بمعهد الكلى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبي والعلاج لـ 357 ألفا و469 مواطنا خلال الفترة من أول شهر يناير حتى 30 يونيو 2022، وذلك من خلال المعهد القومي للكلى والمسالك، التابع لهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بالوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات الخارجية بالمعهد قدمت خدماتها لنحو 49 ألف و50 مواطن، فيما استقبل قسم الطوارئ 30 ألف مريض.

وتابع أن المعهد أجرى خلال النصف الأول من العام الحالي 38 عملية رزاعة للكلى، كما تم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى قبل إجراء عمليات الزرع، منوها إلى أن كافة الحالات توضع تحت الملاحظة الطبية للتأكد من استجاباتهم للخطة العلاجية الموضوعة وتحسن حالتهم الصحية.

وأكد «عبدالغفار» أن المعهد أجرى نحو 50 ألف جلسة غسيل كلوي، خلال 6 أشهر، وإجراء 1441 جلسة تفتيت حصوات بالموجات التصادمية، كما استقبل قسم المعامل الطبية 200 ألف مواطن، وقدم قسم الأشعة 25 ألف و36 أشعة تنوعت ما بين (المقطعية، والمسح الذري، وقياس كثافة العظم، ورسم القلب، والأشاعات العادية)، علاوة على إجراء 1904 تدخل جراحي شامل المناظير، والجراحات المتخصصة.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم استحداث بعض الأجهزة الطبية والخدمات الصحية بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والارتقاء بالحالة الصحية العامة للمواطنين، مؤكدًا أن المعهد يتبع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين المرضى المترددين على المعهد، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد صلاح الدين زكي، مدير المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، إن المعهد يحرص على التدريب المستمر للأطقم الطبية، وفرق التمريض، حيث يتم تدريبهم على عدة مجالات متخصصة، منها (سياسات التحول الرقمي، حقوق المرضى، مبادئ الحاسب الألي، مبادئ مكافحة العدوى وأساسيات الجودة)، بالإضافة إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار في تخصصات المناظير الضوئية، والأدوية المثبطة للمناعة لمرضى زرع الكلى.