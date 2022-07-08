شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقى ممثلى كيانات مصرية بالخارج استعدادا لعقد المؤتمر الثالث للكيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، عددا من ممثلي الجاليات والكيانات والنوادي المصرية بالخارج؛ من عدة دول، افتراضيا عبر تطبيق زووم، للنقاش حول أبرز الآراء والمقترحات حول محاور مؤتمر الكيانات المصرية المرتقب، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وذلك في إطار لقاءات متتابعة مع ممثلي الكيانات والأفراد المسجلين لحضور المؤتمر، وذلك في إطار الاستعدادات لإطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والمقرر انعقاده أغسطس المقبل،

من ناحيتها، هنأت وزيرة الهجرة المصريين بالخارج، بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، مؤكدة حرص القيادة السياسية على إشراك المصريين بالخارج في صناعة القرار، بالتزامن مع الحوار الوطني، الذي تقوم به الدولة المصرية في الوقت الراهن، وأن الجمهورية الجديدة تستمع بوعي واهتمام لكل رأي بناء وكل اقتراح مخلص، مؤكدة أن مصر حريصة على فتح الباب لأبنائها لنبني مستقبلنا بأنفسنا، حيث طلبت من الجاليات تقديم مقترحاتهم لما يمكن تقديمه من فعاليات لخدمة المصريين بالخارج، حتى تتم مشاركة هذه المقترحات والاستفادة منها.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنه سيتم تنظيم لقاءات دورية مع باقي الجاليات والكيانات التي سجلت لحضور المؤتمر، مؤكدة أن المصريين بالخارج يمثلون القوى الناعمة التي تظهر وطنيتها في كل المحافل، مشيرة إلى أن مؤتمر الكيانات سيضم ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات الجاليات والمصريين بالخارج، والعمل على تنفيذها.

وفي السياق ذاته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن التسجيل للنسخة الحالية من المؤتمر يشهد إقبالا كبيرا من الجاليات المصرية بالخارج، ما يؤكد حرصهم على الإسهام في جهود التنمية المنتشرة في ربوع مصر، مؤكدًا أن مشاركات المصريين بالخارج تمثل جزءًا من استراتيجية الوزارة ومساعيها لتحقيق خطة الدولة.

وكشف عباس عن عدد من محاور المؤتمر، والذي من المقرر أن يناقش الدور الثقافي وأهميته للمصريين بالخارج، وأهمية دعم النابغين، وكذلك الترويج لفعالياتنا ومبادراتنا الثقافية ومنها المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، كما تناول أهمية التأمين على المصريين بالخارج، والحاجة للتوعية بأهمية الاشتراك في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، والتي أطلقتها الوزراة في يناير 2022، بموجب بروتوكول مع هيئة الرقابة المالية ومجمعة التأمين، سبتمبر 2021، وإتاحتها عبر الرابط: https://epti-egy.org/ep/

وفي سياق حديثه، استعرض عباس الفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية، والتسهيلات المقدمة للمصريين بالخارج، وكذلك جهود التنسيق مع المؤسسات المعنية لتسهيل الاستثمار في البورصة المصرية، وتسهيل حركة التحويلات النقدية من الخارج.

ومن ناحيتهم، أشاد ممثلو الجاليات بجهود وزارة الهجرة في ربط المصريين بالخارج بالوطن، وكذلك جهود التنمية والاستثمار في ربوع الوطن، معربين أنهم سيحرصون على الترويج لوثيقة التأمين للمصريين بالخارج، والتي تشمل نقل الجثامين، ليستفيد منها المشتركون في أوقات الكوارث، وهو ما كان مشكلة مؤرقة للجميع قبل إطلاق تلك الوثيقة.

واستعرض ممثلو الجاليات عددًا من الملفات التي يحتاجون إلى إدراجها ضمن محاور المؤتمر، وكذلك الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، حيث تم الاتفاق على إدراج كل مقترحاتهم ضمن محاور المؤتمر، ومشاركة ممثلي الوزارات ومؤسسات الدولة للرد مباشرة على أسئلتهم.

واختتمت وزيرة الهجرة حديثها بالتأكيد على أن المؤتمر سيشهد حلقات نقاشية موسعة، للرد على ما يعرضه المصريون بالخارج وسبل تنفيذ اقتراحاتهم، بهدف دعم القوى الناعمة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب المتابعة الدورية مع الجاليات وتلقي اقتراحاتهم.