شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يوجه برفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، فى إطار المتابعة الدورية لمشروعات وأعمال الوزارة، والاطمئنان على جاهزية أجهزة الوزارة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك والتى تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن عبد العاطى وجه برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام العيد، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

ووجه عبد العاطى بتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية خلال أيام العيد وتلقى أى شكوى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة، مع التوجيه بضرورة التأكد من جاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى.

كما أكد عبد العاطى على ضرورة جاهزية جميع أجهزة الوزارة أثناء أجازة عيد الأضحى من خلال النوبتجيات، لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتى يعتبر أخطرها الردم فى مجرى نهر النيل حيث أن التمادى فى ذلك النوع من التعدى يؤدى لتقليص القطاع المائى للمجرى وبالتالى عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة، موجهاً بالتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدى إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية.