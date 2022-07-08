شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 57.5 مليار جنيه لمشروعات الطرق والمزلقانات والكبارى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية، اهتمام الدولة خلال الـ 8 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث ، وحل الإختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم ، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع.

وكشف تقرير حديث للوزارة، أن هذه المشروعات بلغت تكلفتها خلال الـ 8 سنوات الماضية 57,5 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ طرق محلية تابعة للمحافظات بلغ عددها (23500) مشروع بإجمالى اطوال (22000) كيلو متر بتكلفة قدرها 50 مليار جنيه، وتنفيذ كبارى للمشاة والسيارات على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بتكلفة قدرهــا 7,5 مليار جنيه شملت : 85 كوبري لعبور المشاة وعدد 45 كوبري لعبور السيارات وعدد 17 نفق لعبور المشاة وعدد 1 نفق عبور السيارات .

وفيما يتعلق ببرنامج تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتوفير الطاقة، كشف التقرير توقيع عقد إتفاق مشترك بين وزارات (التنمية المحلية – المالية – الكهرباء والطاقة المتجددة) والهيئة العربية للتصنيع " مصنع الإلكترونيات " لتوريد وتركيب كشافات إنارة الشوارع موفرة للطاقة يتم تركيبها على الطرق المحلية بالمحافظات.

وتم توريد وتركيب (3,1) مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها (2,6) مليار جنيه تم تركيبها على جميع الطرق المحلية ومداخل العزب والكفور والنجوع والقرى والمدن والشوارع الرئيسية بهدف الحفاظ على الارواح والممتلكات أسهمت فى تحقيق وفر فى فاتورة الاستهلاك قدرها (9) مليار جنيه حتى تاريخه.