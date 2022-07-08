شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف التحويلات المرورية بعد غلق شارع صبحى حسين كليا لمدة شهر لتطوير المقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية أمام حركة السيارات بسبب غلق كلي لإمتداد شارع صبحى حسين لتطوير المقطم لمدة 30 يوما، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة حركة السيارات.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور. وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير منطقة المقطم_بالقاهرة (كورنيش المقطم – محور ياسر رزق) مما يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلى لإمتداد شارع صبحى حسين "منزل الـ 70 فدان" مع إجراء بعض التحويلات المرورية اللازمة.

أولاً: الإتجاه القادم من شارع صبحـى حسين وميدان الأسمرات يسلك يميناً الطريق المستحدث تجاه منزل كريـم بنونة فمناطق الهضبة الوسطى.

ثانياً: الإتجاه القادم من مناطق الهضبة الوسطـى يسلك مطلع كريم_بنونة فيميناً الطريق المستحدث تجاه مناطق الأسمـرات وشارع صبحى حسيـن.

على أن تكون مدة تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمدة شهر (30 يوماً) إعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 2022/7/8 على مدار اليوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية و اللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.