شكرا لقرائتكم خبر عن شركات المياه تحذر من إلقاء مخلفات الأضاحى فى شبكات الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة، لمجابهة أى مشكلات قد تطرأ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما أكد وزير الإسكان، ضرورة العمل على الالتزام بتعليمات استخدام الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي للحفاظ عليها، بجانب التوعية بكيفية التخلص من تلك المخلفات.

كما شدد الوزير، على ضرورة العمل على انتظام ضغوط المياه بالمناطق المختلفة، والحفاظ على جودة مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم التوجيه بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لإجازة عيد الأضحى المبارك، ومتابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً، وخاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وشدد رئيس الشركة، على الاستعداد بجميع المعدات لمواجهة أى طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية خاصة أيام النحر تحسباً لأى انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحى.

وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى، موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى بجميع المحافظات، وشكاوى الصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية على رقم 175.

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حملة توعوية بجميع المحافظات تستهدف الجزارين وربات المنازل والمواطنين، للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى فى شبكات الصرف الصحى، والتعريف بالأضرار الصحية والبيئية التى تنتج عن مثل تلك السلوكيات الخاطئة.

كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أو عبر موقعها الإلكتروني.

وفي سياق متصل، أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جاهزية الشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بدءا من متابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومروراً بمتابعة ضغوط المياه بكافة مناطق المحافظة، وتكثيف أعمال تطهير مجمعات ومطابق الصرف الصحي مع زيادة التصرفات خلال عيد الأضحى المبارك، ووصولاً باستمرار انتظام العمل بكافة مواقع الشركة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يسير العمل بنظام الورديات وذلك لضمان استدامة الخدمة للمواطنين.

وأكد المهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه سيتم تكثيف حملات تطهير غرف وشبكات الصرف الصحي، مع التأكيد على جاهزية معدات الشركة لاستقبال العيد، والكوادر البشرية من خط ساخن وفرق طوارئ، وتخصيص غرفة عمليات لاستقبال أي شكوى على مدار الساعة وتقديم الاستجابة المناسبة على الفور.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إطلاق حملات توعيه بشأن ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي، الأمر الذي يتزايد معه الاستهلاك في مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحي.

وقال إن الحملات تأتى ضمن مجموعة أنشطة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى من خلال العمل على تقليل الأعباء على شبكات الصرف الصحي، وعدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحي، وذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في مطابق الصرف الصحي وتجميعها في أكياس القمامة، وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك، منعًا لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية ومنع انسدادات شبكات الصرف الصحى.

وأوضح الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكدت المهندسة دينا عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تم تنفيذ التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف وعمل الصيانة الدورية والتطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، واستعداد معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طوارئ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات (مياه شرب - وصرف صحي) على مستوى المحافظة.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لإجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً.

بينما أشار اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم للإطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات فور حدوثها.

وقال المهندس يحيي أبوزيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إنه تم تنفيذ التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف وكذا الصيانة الدورية والتطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، واستعداد معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طوارئ.