شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية أمام المركبات بسبب توسعة محور 26 يوليو لمدة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري الإدارة العامة للمرور، تحويلات أمام حركة السيارات بسبب إجراء أعمال توسعة لمحور 26 يوليو لمدة 10 أيام، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية للمركبات.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة محور 26 يوليو وهدم نفق الأمن المركزى الأمر الذى يستلزم الآتى:

أولاً: الغلق العرضى لمحور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر فى إتجاه ميدان لبنان.. على أن يكون المسار البديل للمركبات القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب فى الوصول لميدان لبنان إستخدام مسطح محور 26 يوليو المؤدى إلى طريق (الإسكندرية/ القاهرة) الصحراوى وإستكمال السير بالطريق الصحراوى وصولاً لمطلع الطريق الدائرى "القوس_الغربى" ومنه إلى منزل الدائرى المؤدى إلى محور 26 يوليو إتجاه ميدان لبنان أو محور أحمد عرابى.

ثانياً: المركبات القادمة من ميدان لبنان فى إتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوى يتم تحويلها فى نفس الإتجاه من منطقة أعلى المنصورية إلى الطريق المستحدث الذى تم إنشائه يمين محور 26 يوليو لمسافة 1 كم تقريباً ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى إتجاه مناطق أكتوبر والطريق الصحراوى.

على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 10 أيام اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 2022/7/8 على مدار اليوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية و اللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.