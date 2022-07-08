شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 15 مسجدا فى بعض المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1. العوامر – بنى هلال – القوصية
2. الرحمن – عزبة سعيد بك – القوصية
3. الهدى – الهرايدة – الغنايم
4. الخليفة الحوطة الغربية - ديروط
5. إبراهيم الدسوقى – ساحل سليم
مديرية أوقاف الأقصر
6. سلطان – بندر اسنا
7. الحق – المهيدات – العديسات قبلى - الطود
مديرية أوقاف البحيرة
8. البحرى منشية الرزافة – مركز شبرا خيت
مديرية أوقاف الشرقية
9. الرحمن سمعان 3 كفر صقر
مديرية أوقاف الغربية
10. الصادق – الأبشيط – المحلة الكبرى
مديرية أوقاف المنيا
11. الرحمن – بنى محمد شعراوى – أبو قرقاص
مديرية أوقاف الفيوم
12. الهداية - جبل النجار – الشواشنة
مديرية أوقاف سوهاج
13. عمر بن الخطاب – عزبة حلوان – دار السلام
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:
مديرية أوقاف أسيوط
1. الفتح الإسلامى – القصير - القوصية
مديرية أوقاف المنيا
2. الرحمن – شمس الدين – بنى مزار