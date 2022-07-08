شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 15 مسجدا فى بعض المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 15 مسجدًا، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 35 مسجدًا، منها 29 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا.

والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. العوامر – بنى هلال – القوصية

2. الرحمن – عزبة سعيد بك – القوصية

3. الهدى – الهرايدة – الغنايم

4. الخليفة الحوطة الغربية - ديروط

5. إبراهيم الدسوقى – ساحل سليم

مديرية أوقاف الأقصر

6. سلطان – بندر اسنا

7. الحق – المهيدات – العديسات قبلى - الطود

مديرية أوقاف البحيرة

8. البحرى منشية الرزافة – مركز شبرا خيت

مديرية أوقاف الشرقية

9. الرحمن سمعان 3 كفر صقر

مديرية أوقاف الغربية

10. الصادق – الأبشيط – المحلة الكبرى

مديرية أوقاف المنيا

11. الرحمن – بنى محمد شعراوى – أبو قرقاص

مديرية أوقاف الفيوم

12. الهداية - جبل النجار – الشواشنة

مديرية أوقاف سوهاج

13. عمر بن الخطاب – عزبة حلوان – دار السلام

ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:

مديرية أوقاف أسيوط

1. الفتح الإسلامى – القصير - القوصية

مديرية أوقاف المنيا

2. الرحمن – شمس الدين – بنى مزار