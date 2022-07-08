وأعلنت دار الإفتاء أن اليوم الجمعة وقفة عرفات لعام 1443هـ، وعيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ يوم غد السبت 9/7/2022م.

شكرا لقرائتكم خبر عن كل عام وأنتم بخير.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى مدن ومحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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