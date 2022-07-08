شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فتح باب التقدم.. تعرف على مميزات الالتحاق بمدارس التكنولوجية التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفنية بديلا مناسبا لخريجى الشهادة الإعدادية، الذين لا يرغبون فى الالتحاق بالثانوى العام، ونرصد فى التقرير التالى مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ـ تطبق المدارس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى.

ـ يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات.

ـ يحصل الطالب على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج.

ـ يتلقى الطالب التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

ـ هناك فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

ـ يحصل الطالب على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 –2023، لمدة 15 يومًا حتى 20 يوليو 2022، على الرابط التالى: https://dualedu.moe.gov.eg

- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنوفية، ويتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، ومحافظة الشرقية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية ، بمحافظة القاهرة ويتاح التقدم للبنين من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وألا يقل مجموعه عن 200 درجة.

- مدرسة آى-تك للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية) وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية ويتاح التقديم للبنين من محافظة الشرقية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي

2021 - 2022 ، وأن ال يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية ويتاح التقديم للبنين من محافظتي الشرقية، واإلسماعيلية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 200 درجة.

- مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى ) القاهرة، والجيزة، والقليوبية(، وأن يكون

حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى ) القاهرة، والجيزة، والقليوبية(، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

.مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد.، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام

الدراسي 2021 - 2022 ،وأن ال يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى ) القاهرة، والجيزة، والقليوبية(، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى ) القاهرة، والجيزة، والقليوبية وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات بورسعيد، والاسماعيلية، والسويس وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي القاهرة، والقليوبية، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد، بمحافظة الجيزة ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي الجيزة، والفيوم، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات الدقهلية، ودمياط، والغربية، و الشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات الإسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات المنيا، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالسويس، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات السويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي الشرقية، والاسماعيلية، أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة، الشرقية، الإسماعيلية، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات المنيا، وبني سويف، وأسيوط، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا، ويتاح التقدم للبنين من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية ويتاح التقدم للبنين من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- مدرسة أحمد ضيف هللا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة أسيوط ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.