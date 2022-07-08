شكرا لقرائتكم خبر عن للصائمين اليوم.. تعرف على موعد أذان الفجر والمغرب فى يوم عرفة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، الموافق 9 ذي الحجة، للصعود إلى جبل عرفات لأداء مناسك فريضة الحج، حيث تتعلق قلوب جميع المسلمين بهذا اليوم، الذي يعتبر أفضل أيام الأرض، ويتجه جميع من لم يكتب لهم أداء أهم فريضة في الإسلام، بالدعاء إلى الله ليكون بين جموع الحجيج العام المقبل.

موعد أذان الفجر والمغرب فى يوم عرفة 2022 وتحرص شريحة كبيرة من المسلمين على صوم يوم عرفة، ووفقا على هذا يحرصون على معرفة موعد أذان الفجر يوم عرفة 2022 الموافق الجمعة 8 يوليو، وكذلك موعد أذان المغرب يوم عرفة 2022 اليوم الجمعة 8 يوليو، وفى إطار حرص الخليج 365 على نشر الموضوعات التي تثير اهتمام القراء، نستعرض موعد أذان الفجر يوم عرفة 2022 الموافق الجمعة 8 يوليو 2022، وكذلك موعد أذان المغرب يوم عرفة 2022 الموافق الجمعة 8 يوليو 2022، كالتالى:

القاهرة: وقت صلاة الفجر 3:15 ص

موعد صلاة المغرب 7:01 م





الإسكندرية: وقت صلاة الفجر 3:15 ص

موعد صلاة المغرب 7:08 م

الإسماعيلية:وقت صلاة الفجر 3:09

موعد صلاة المغرب 6:58 م

شرم الشيخوقت صلاة الفجر 3:12

وقت صلاة المغرب 6:44 م





أسوان:وقت صلاة الفجر 3:28 ص

موعد صلاة المغرب 6:44 م