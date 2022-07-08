شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات العيد على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت أجهزة الأمن خططا أمنية لتأمين ساحات العيد لتأمين المواطنين أثناء احتفالات عيد الأضحى المبارك، لا سيما خلال فترة الصلاة وخلق أجواء آمنة للجميع.

وشددت أجهزة الأمن على المشاركين في تأمين احتفالات العيد بضرورة اليقظة الأمنية ورفع درجة الاستعداد والانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وكذا تأمين المسطح المائى لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل، فضلا عن تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين.

وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين، وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور، والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية.

وأكدت الشرطة مواصلة حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع لحماية جمهور المستهلكين والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع بقصد رفع أسعارها، والتواجد الأمنى الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية ، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتوعية القوات وإنضباطهم ومدى إلمامهم بالخطط الأمنية للتأكد من تنفيذها على النحو الأمثل، ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والتصدى لكل ما يمس أمن وسلامة المواطنين وفقاً للأطر القانونية دون تجاوز.