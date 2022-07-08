شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 26 شخصًا فى انقلاب أتوبيس بطريق الغردقة الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 26 شخصا بإصابات متوسطة، مساء اليوم الخميس، إثر انقلاب أتوبيس بالطريق الدائري الأوسط لمدينة الغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفي الغردقة العام، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث .

ورد بلاغ للدكتور محمد غريب، مدير مرفق اسعاف البحر الأحمر، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بالمرفق بوقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق الدائرى الأوسط بالغردقة، وتحديدا بالكيلو 17، علي الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف المختلفة من مرفق اسعاف البحر الأحمر .

وتبين فور وصول سيارات الاسعاف لمكان الحادث اصابة 26 شخصا بإصابات بسيطة ومتفرقة، وتم نقلهم جميعا لمستشفي الغردقة العام دون وجود وفيات وان اغلب الاصابات ما بين بسيطة ومتوسطة، وقد تم اسعاف عدد من المصابين وغادروا المستشفي .

كما تبين أن الاتوبيس تابع لاحدي شركات النقل العاملة علي خط مرسى علم - القاهرة، وان الاتوبيس كان في طريقه من مدينة مرسى علم الي القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .