شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دير الشهيد مارجرجس فى ديلفن بأيرلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر دير الشهيد مارجرجس في أيرلندا أحد أهم أديرة المهجر في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يقع فى بيليزتاون التى تبعد عن بلدة دلڤن اثنين كيلومترًا فى مقاطعة وستميث.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية أنه فى يوم السبت الموافق 14 يناير 2012 م أثنــاء مقابلة الأنبا أنتونى مــع مثلــث الرحمات البابا شــنودة الثالــث، بــارك قداســته فكــرة إنشــاء أول ديــر للراهبــات الأقبــاط الأرثوذكــس فــي أوروبــا وأعطــاه قداســته اســم ديــر مارجرجــس بجمهوريــة أيرلنــدا.

وأنشــأ الأنبا أنتونى الدير، ليكون أول دير للراهبــات علــى مستوى أوروپــا، ويقــوم نيافتــه بترتيــب وتدبيــر إدارة شــئون المكان مــن كافــة النواحى.

وأثناء انعقــاد المجمع المقدس للكنيســة القبطية الأرثوذكسية ، فــي الجلســة السنوية ، دورة مايــو 2018م ، برئاســة قداســة البابــا الأنبــا تواضــروس الثانــي تــم الاعتــراف كنســيًا بديــر الشــهيد مارجرجــس للراهبــات بأيرلندا.

وتقــام أيضًــا أيــام روحيــة للشــباب والشــابات ، وللســيدات ، وللخادمــات ، وللنــشء ، وتبــدأ هــذه الأيــام الروحيــة بالقــداس الإلهــى ثــم الأجابى ونــدوة روحيــة وأســئلة ومناقشــات متنوعــة، وتم الاحتفــال بعيــد الصليـب فــي يــوم الثلاثــاء 19 مــارس 2019م بحضــور مجموعــة مــن الشــباب الأقبــاط مــن أنحــاء العالــم الذيــن حضــروا مؤتمــر شــباب الكنيســة بمصــر ” العــودة للجــذور 2018 ” .

الزيارات الكنسية للدير

وقــام قداسة البابا تواضروس الثانى بزيارة تاريخيــة للديــر فى يــوم الجمعــة الموافــق 19 مايــو 2017م ، وكان بصحبــة قداســته نيافــة الأنبــا مقــار أســقف مراكــز الشــرقية ومدينــة العاشــر مــن رمضــان وتوابعهــا ، ونيافــة الأنبــا باڤلــي ، الأســقف العــام بالإســكندرية . وقــد زار الديــر فــي هــذا اليــوم عمــدة منطقــة مولينجــار ، وعضــو مجلــس برلمــان مولينجــار ، وممثلــي أســقف مقاطعــة ميــث ، وراهبــان مــن ديــر الفرنسيســكان.

دير الشهيد مارجرجس



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