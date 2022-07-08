شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتح باب التقدم للراغبين في قراءة السورة بالمساجد الكبرى يوم الجمعة والمناسبات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، فتح باب التقدم للراغبين في قراءة السورة بالمساجد الكبرى يوم الجمعة وفي المناسبات العامة من القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون غير المسجلين على مساجد، ومن أصحاب الصوت الحسن من أعضاء المقارئ من غير الأئمة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد التقديم ورابط التقديم .

وقال وزير الأوقاف، فى وقت سابق إنه نظرا للإقبال الشديد على مقارئ القرآن الكريم قررنا فتح باب التقدم لعضوية المقارئ للأئمة غير المسجلين بها ولخطباء المكافأة نظام أجر مقابل عمل ولجميع خطباء المكافأة على بند التحسين ولأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في جميع الجامعات المصرية وسوف نعلن لاحقا عن موعد ورابط التقديم .

كما قرر وزير الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبات في عضوية مقارئ السيدات من الواعظات المعينات والمعتمدات والمحفظات المعتمدات وعضوات هيئة التدريس و معاوناتهن بجميع الجامعات المصرية.

وأكدت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:

1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .