شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في تيرانا يسلم رئيس ألبانيا المنتخب رسالة تهنئة من الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل Bajram Begaj، رئيس جمهورية ألبانيا المنتخب، السفير محمد حيدر، سفير مصر في تيرانا، والذي سلمه رسالة التهنئة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه رئيساً للبلاد.

أشار السفير المصري خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، واستعرض التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية والتي تعكس وجود آفاق واسعة لتعاون مستقبلي مُبشر، خاصة في مجالات مثل تأمين الغذاء والطاقة، والتي تُمثل تحديات عالمية تتطلب تضافر وتعاون الدول الصديقة.

من جانبه، طلب الرئيس الألباني نقل تحياته للرئيس السيسي، مشيراً إلى حرصه على متابعة التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، بما يُحقق طموحات الشعبين، ويتناسب وما يمتلكانه من مقومات للتعاون.