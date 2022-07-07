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رئيس "حج الجمعيات الأهلية": البعثة المصرية بخير ولم يتم رصد إصابات بكورونا

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن البعث المصرية بخير والأمور تسير على ما يرام وجميع الحجاج بخير.

 

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم: "هناك حالة يسر، وإجراءات ميسرة اتبعتها السلطات هذا العام، والأعداد أقل بكثير عما قبل "، مؤكدا أن وزارة الصحة أرسلت بعثة طبية لرعاية الحجاج بالتنسيق مع الصحة السعودية، وتم إرسال الحالات المرضية من البعثة المصرية إلى المستشفيات وكل المصابين يتلقون الرعاية الصحية بأعلى مستوى ويتم نقل المصابين لمشعر عرفات لأداء الفريضة.

 

وأكد أنه لا توجد أى إصابات بكورونا تم رصدها بين البعثة المصرية وهناك اشتراطات تم تطبيقها على كل الحجاج المصريين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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