شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القطاع الديني بـ"الأوقاف": تخصيص أماكن للسيدات والأطفال بساحات صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن تكون الوزارة قد منعت صلاة العيد في الساحات، مشددًا على أنها ستكون في المساجد الكبرى أيضا، مع التنبية على مديري المديريات بفتح مصليات السيدات اللاتي يردن أداء الصلاة.

وقال عبدالعزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، إنّه في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وبناءً على توجيهات وزير الأوقاف، تم تشكيل غرفة عمليات من بداية الأسبوع وحتى انتهاء صلاة عيد الأضحى، وتم التنسيق مع مديري المديريات، لتجهيز ساحات صلاة العيد والمساجد الكبرى والمساجد الجامعة التي يقام بها صلاة الجمعة لإقامة صلاة العيد.

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الساحات ستشهد تخصيص مكان للسيدات ومكان مخصص في ساحات العيد للأطفال وصغار السن الذي يريدون المشاركة فى الصلاة، وسيكون هناك إضافة أخرى، وهي أن الأطفال الذين شاركوا في البرنامج الصيفي "حق الطفل" تعلموا كيفية أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الأطفال شكلوا صورة جمالية وحضارية لمصر في البرنامج الصيفي، بالالتزام والانضباط في المساجد بكل الأوقات، وبالتالي، فإن أي شخص يفضل اصطحاب أبناءه لأداء الصلاة يمكنه ذلك، لافتًا، إلى أن صلاة العيد سنة وليست فرض، ولكن لو كان هناك طفل سيتضرر، فإن حماية الإبن والحفاظ عليه أولى من حفاظ النافلة.