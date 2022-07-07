شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جاء فيها:-

يطيب لي سيادة الرئيس ونحن نحتفل بعيد الاضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلي مصرنا الغالية والامة الإسلامية بالخير والبركات أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة باسمي آيات التقدير والولاء والعرفان .

داعين المولى عز وجل أن يديم علي سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتي يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر .

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والشيوخ ووزير الدفاع ورئيس اركان حرب القوات المسلحة ووزير الداخلية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور وزير الأوقاف والدكتور مفتي الجمهورية والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة أعرب فيها عن التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك داعيآ المولى سبحانه وتعالي أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز .

كما يتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بخالص التهاني للمواطنين بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك .