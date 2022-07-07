شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية يلتقى المستشار الزراعى الهولندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية مع المستشار الزراعي الهولندي الدكتور ميلي لينسترا وجيلى ماس ووسيم بيانيه مسئولي السياسات الخاصة بأفريقيا والشرق الأوسط وشمال افريقيا بجامعة فاخينينجن الهولندية.

يأتي هذا اللقاء بشان بحث مسالة تبادل الخبرات العلمية والاكاديمية بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية والجامعات الهولندية، والتي من بينها جامعة فاخينينجن حيث توفر تلك الجامعات منح دراسية سنوية للباحثين والأكاديميين المصريين لدراسة الماجستير والدكتوراه.

رحب موسى بالوفد الهولندى، موضحاً بأن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة وخاصة بالقطاع الزراعى لمواجهة تحديات كثيرة من أهمها ندرة المياه والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية بمعدلات لا تتفق مع معدلات الزيادة فى مساحة رقعة الأراضي الصالحة للزراعة، وقام أيضاً بعرض نبذة عن القطاع الزراعى فى مصر والتحديات التى تواجه هذا القطاع.

كما أكد بأن مصر تولي اهتماماً كبيراً فى الوقت الراهن بتطوير الرى الحقلى وتحديث نظم الري للمحافظة على مياه النيل والذي يتعتبر المصدر الأهم للمياه في مصر كما أكد على اهتمام الجانب المصري في الاستفادة من الخبرات الهولندية في مجال إنتاج التقاوي، وفي ذات السياق أشار موسى الي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي وخاصة في ضوء التحديات الحالية التي يواجهها العالم ومن بينها التغيرات المناخية.

ومن ناحية أخري أعرب الجانب الهولندى عن ثقته في الدولة المصرية في تنظيم والاعداد الجيد لقمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 والتي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وفي هذا الإطار أكد موسى بأنه سيكون هناك يوم مخصص للزراعة والغذاء Food and Agriculture Day في هذا المؤتمر الهام في نوفمبر المقبل وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة البيئة فضلا عن التنسيق مع العديد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وأشار المستشار الزراعي الهولندى إلى تطلع بلاده بالمشاركة القوية في هذا الحدث الهام.