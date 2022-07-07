شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمنامة يسلم ملك البحرين دعوة الرئيس السيسي لحضور COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، بتسليم الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى ملك البحرين، وذلك للمُشاركة في فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المُناخ.

وخلال اللقاء أعرب ملك البحرين عن تقديره للدعوة الكريمة، مشيداً بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية متميزة وراسخة، ومنوها بالمستوى المتطور الذي وصل إليه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين على كافة المستويات.

كما أعرب ملك البحرين عن تقديره لدور مصر المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيًا التوفيق والنجاح لمصر في استضافة فعاليات مؤتمر المناخ، والتوصل إلى نتائج مثمرة لدعم وتعزيز الجهود الدولية الرامية لمواجهة التغير المناخي وتبعاته تحقيقاً لمصالح دول وشعوب العالم أجمع.