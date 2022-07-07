شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنائس الخمسينية للأقباط الإنجيليين للتهنئة بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفد الكنائس الخمسينية للأقباط الانجيلين للتهنئة بعيد الأضحى برئاسة القس عادل جرجس ميخائيل ، وحضور القس إبراهيم سعد يوسف راعى الكنيسة الخمسينية بالسلام والقس زكى جورج راعى الكنيسة الخمسينية بشبرا مصر، والشيخ شوقى نصحى عضو المجلس التنفيذى لرئاسة المجمع الخمسينى للأقباط الإنجليين. وأشاد محافظ القاهرة خلال اللقاء بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة مؤكدًا على المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى.