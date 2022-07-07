شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستقبل وفدا من الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيراً إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله وفدا كنسيا ضم الأنبا ثيئودسيوس أسقف الجيزة والوفد المرافق له وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وقد أعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير لزيارة وفد الكنائس المصرية مؤكداً أن روح الوحدة الوطنية التى تجمع أبناء الشعب المصري هى الضمانة الوحيدة لمواجهة أية تحديات.

وقد حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال اللقاء علي تقديم التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الكنسي عن خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك مؤكدين على علاقات الود والمحبة والترابط التي تجمع أبناء الشعب المصري .

وفي السياق ذاته، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصري، يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي تجمع المصريين وتمنح هذا الشعب خصوصية تميزه عن غيره من الشعوب، وأنه سيبقى عصيا على أي محاولة للنيل من تلك الروح الوطنية التي تشكل حصنا آمنا لأبناء هذا الوطن.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أحمد راشد، بمكتبه، وفدا كنسيا برئاسة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك.

ورحب محافظ الجيزة بوفد الكنيسة المصرية، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة إلى العمل والإنتاج ومواجهة التحديات بروح الفريق الواحد من أجل استكمال مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.

من جانبه، أكد الأنبا يوحنا ومرافقوه، حرصهم على الزيارة لتأكيد روح المواطنة وأننا نعمل جميعا من أجل رفعة هذا الوطن، داعين الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كيد الحاقدين والكارهين.