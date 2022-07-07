شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المياه لمدينة نصر والمقطم والتجمع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن عودة المياه إلى جميع مناطق مدينة نصر والتى تأثرت منذ أمس بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه الفسطاط.

وأكد الشيمى عودة المياه لمناطق مدينة نصر والمقطم والتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، وان محطة الفسطاط تعمل بكامل طاقتها حاليا مشيرا إلى وجود فرق الطوارئ للتأكد من وصول المياه لكافة المناطق.

وأضاف أن التنسيق مستمر مع شركة الكهرباء بشكل كامل بعد انتهاء أعمال توصيل الكابلات أمس حتى استقرار التيار بالكامل بالمحطات والروافع.