شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حرس الحدود تكثف جهودها خلال يوليو على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لجهود قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى وإستهداف الشباب المصرى بضخ كميات كبيرة من المواد المخدرة ، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الجارى من تحقيق العديد من النجاحات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، حيث تمكنت قوات حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط عدد (36) عربة أنواع وحفار ولودر يستقلها (92) فرد عثر بحوزتهم على (3) بنادق مختلفة الأعيرة ، و (1400) طلقة أنواع ، و(2) طن من جوهر الحشيش المخدر ، و(2) طن من نبات البانجو ، و(305) كيلو جرام من نبات الهيدرو ، و(37) كيلو جرام أفيون ، وعدد من أجهزة الإتصال عبر الأقمار الصناعية ، و(3) أجهزة للكشف والتنقيب عن المعادن ، و(32) مكنة كهرباء ، و(14) جوال أحجار مخلوطة بخام الذهب ، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع غير الخالصة الرسوم الجمركية.

وفى سياق متصل تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب عدد (2) طن من مادة سماد اليوريا المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة .

يأتى ذلك استمراراً للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التى تنفذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً فى تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.



