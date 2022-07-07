شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات عمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتكون كالتالي:

أول أيام عيد الأضحى (السبت 9 يوليو 2022): اجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والموانئ.

واعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى (الأحد 10 يوليو 2022): يتم العمل بالمواعيد الصيفية على النحو التالي:

• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً

• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.