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قرار جمهورى بتعيين نائبين لرئيس الدستورية العليا ومساعدين بالمفوضين.. الأسماء

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 304 لسنة 2022، والذي نص علي التالي:

 

يعين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا كل من القاضي صلاح محمد عبد المجيد يوسف، والقاضي محمد أيمن سعد الدين عباس.

 

يعين رئيسًا بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور مظهر فرغلي علي محمد.

 

يعين مستشارًا بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا القاضي هشام على سكر .

 

يعين مستشارًا مساعدًا بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا الأستاذ الدكتور محمد محمد خيري طه.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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