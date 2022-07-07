شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: جميع الحجاج المصريين المحتجزين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج الثلاثة الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، ورئيس البعثة الطبية للحج، أن جميح الحجاج حالتهم الصحية جيدة وسالمين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

ولفت إلى أن البعثة الطبية للحج قامت بتسليم الحجاج المصريين حقائب تحتوي على مطويات إرشادية، وكمامات، بالإضافة إلى مجموعة أدوية لعلاج أدوية عسر الهضم والجفاف ومسكنات للآلام، وخوافض للحرارة، وأدوية لأعراض البرد، ومراهم مضادة للالتهابات الجلدية والحروق وآلام العظام، إلى جانب بعض الفيتامينات، مشيرا إلى أن فرق الطب الوقائي تقوم بتوضيح كيفية الاستخدام أثناء تسليم الحقائب.

ونوه إلى تقسيم فريق البعثة إلى مجموعات تعمل على مدار اليوم للمرور على المستشفيات بالمشاعر المقدسة للاطمئنان على صحة الحجاج المصريين، مع استمرار عمل غرفة طوارئ البعثة في تلقي اتصالات الحجاج المصريين.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091.