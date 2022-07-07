شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الفرنسية تزيل رسومات محطة مترو كلية البنات احتراما لحقوق الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، - الخط الأخضر - الرسوم التى ثبت سرقة تصميمها من فنان روسى، من على جدران محطة مترو كلية البنات، وذلك احتراما لحقوق الملكية الفكرية، بعد فسخ التعاقد مع الشركة المصممة، للوحات المشروع الثقافي داخل محطة كلية البنات في الخط الأخضر الثالث.

وأوضحت الشركة، أنه تم التعاقد مع وكالة "أستوديو والي" للدعاية التابعة لغادة والى لإنشاء تصميمات فنية خاصة بالمشروع الثقافي بمحطات الخط الأخضر الثالث، وتم إدراج بند ملزم قانونياً ينص بأن شركة الدعاية هي المسؤولة الوحيدة عن تقديم تصميمات فنية أصلية، وفي حالة الاقتباس أو النسخ، يتعين عليها الحصول على موافقة قانونية رسمية من الفنانين القائمين على تلك الأعمال يخول استخدامها، وفقاً لما هو متعارف ومعمول به مع جميع الفنانين.

وفي مارس الماضي تم إنهاء العقد مع شركة الدعاية نظراً لأسباب أخرى تتعلق بإخلال في بعض بنود العقد والتنفيذ. وتؤكد الهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو بأنهم لم يكونوا على دراية بأن تلك التصميمات مستوحاة بشكل غير قانوني من لوحات فنان روسي، وأنهم ضد أي تعدي على حقوق الملكية الفكرية بأي شكل.

وتتخذ الشركة الإجراءات القانونية المناسبة ضد شركة الدعاية لحفظ جميع الحقوق الخاصة بالهيئة القومية للأنفاق وشركة "اّر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو عند إثبات الادعاءات.

كما سيتم تغيير التصميمات المقتبسة بشكل غير قانوني.