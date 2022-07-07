إنفوجراف.. عدد المستفيدين من تكافل وكرامة.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد -

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعىُ انفو جراف عن اعداد المستفيدين من تكافل وكرامة ونسبه الإناث والذكور بالإضافة الى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدخول 450 الف اسرة جديدة ضمن البرنامج

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعىُ فى دخول 450 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" اعتبارا من أبريل 2022 الجارى بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وأن من ضمن الفئات التى يتم دخولها ضمن برنامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة "الأرامل والمطلقات و السيدات المعيلات وذوات الإعاقة وغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية.

جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف أثار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بهدف دخول 450 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة.