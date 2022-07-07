شكرا لقرائتكم خبر عن "البحث العلمي" تدعو الباحثين للتقدم بمقترحات لتطوير قطاع صناعة الألبان بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن فتح باب التقدم للنداء الثانى فى مبادرة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والتى تهدف إلى تطوير قطاع صناعة الألبان فى مصر.

وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى ربط البحث العلمى بالصناعة، بالاستفادة من نتائج الأبحاث والدراسات والخبرات السابقة؛ لإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة، وتطوير التكنولوجيات الموجودة، وتحسين قدرتها التنافسية وجدواها الاقتصادية، وزيادة المكون المحلى فى تصنيعها، وتقليل فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة بالسوق المصرى، مؤكدًا أهمية المبادرات التى تقوم بها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى هذا الإطار.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن هذا النداء هو الثانى فى مبادرة الأكاديمية المعروفة اختصارًا باسم "آبل" والتى تهدف إلى ربط البحث العلمى بالصناعة، وتلبية احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن النداء يأتى بالتعاون مع جامعة دمياط، ومركز تحديث الصناعة، وغرفة الصناعات الغذائية، وشعبة الألبان بالغرفة التجارية بدمياط.

ويأتى تنفيذًا لتوصيات ورشة العمل التى انعقدت شهر يونيو الماضي، بالتعاون بين الأكاديمية، وجامعة دمياط، واتحاد الصناعة، وغرفة الصناعات الغذائية، وشعبة صناعة الألبان، وكبار مصنعى الجبن فى دمياط، وناقشت فعاليات الورشة حصر مشاكل قطاع صناعة الألبان وتوصيفها بصورة علمية، وطرحها على مجتمع البحث العلمى؛ تمهيدًا للتقدم بمقترحات حلول قابلة للتطبيق.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، اهتمام الجامعة بالمعاونة فى حل مشاكل المجتمع، وخاصة محافظة دمياط، والتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دعم قطاعات الصناعة الحيوية، ومنها صناعة الألبان التى تحتل محافظة دمياط موقع الريادة فيها، وتمثل أهمية كبيرة للأمن الغذائى، مشيرًا إلى استمرار جهود الجامعة فى تطوير القطاعات الصناعية المختلفة، وتوجيه الخطط البحثية والرسائل العلمية بالجامعة لتناول التحديات التى تواجهها، مشيدًا بالتعاون الكبير مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والجامعات الإقليمية، من خلال قطاع مراكز بحوث التنمية الإقليمية؛ لدفع جهود التنمية فى جميع ربوع مصر.

وصرح الدكتور تامر حمودة المشرف على قطاع الابتكار والتسويق التكنولوجى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن الأكاديمية تتبنى منهجًا فى تحديد التحديات الحقيقية للصناعة الوطنية، بالنقاش مع رواد الصناعة، وإشراكهم فى وضع آلية فاعلة وعملية، مشيرًا إلى بذل جهد وعمل دؤوب فى السنوات الماضية فى مجال ربط البحث العلمى بالصناعة.

وأضافت الدكتورة هيام حلمى مدير عام التسويق التكنولوجى بالأكاديمية أن الأكاديمية تعطى أولوية قصوى لحصر مشاكل القطاعات الصناعية على أرض الواقع، ومحاولة تقديم الحلول العلمية المعتمدة على الأبحاث العلمية، عبر طرح نداءات لمشروعات جديدة موجهة.

ولمعرفة مزيد من التفاصيل، وشروط التقدم للمبادرة، يرجى زيارة الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg حيث سيتم تلقي مقترحات مشروعات بحوث تطبيقية، وحلول تكنولوجية اقتصادية لمجابهة بعض التحديات التي تواجه قطاع صناعة الألبان اعتبارًا من 16 يوليو 2022 وحتى موعد أقصاه 16 أغسطس 2022.