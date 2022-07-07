شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توزع لحوما على عمال هيئة النظافة بمناسبة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتوزيع هدايا عيد الأضحى من اللحوم على عمال الورش الإنتاجية بالدراسة وعمال هيئة النظافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وأكد محافظ القاهرة على حرصه على تقديم التهنئة بعيد الأضحى لكافة العاملين بهيئة النظافة تقديرًا لجهودهم الملموسة فى رفع كفاءة النظافة بالشوارع ولدورهم الهام فى الحفاظ على البيئة وهو الدور الذى أصبح يلاقى قبول ورضا المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة ، كما كان للعمل المميز فى الصيانة لعمال الورش بالهيئة دور كبير فى توفير مبالغ مالية كبيرة كانت تتكلفها المحافظة نظير الصيانة بجهات خارجية .

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك مع تكثيف العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم الكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق ورفع جميع المخلفات أولا بأول .

وطالب محافظ القاهرة هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها بجميع أحياء القاهرة.

رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.