شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى سول يبحث مع وزير الخارجية تطوير العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر في كوريا الجنوبية في الحفل الموسيقي الدي دعا اليه وزير الخارجية الكوري "بارك جين"، عددا محدودا من السفراء المعتمدين لدى كوريا الجنوبية هم سفراء ايطاليا وبريطانيا وبلجيكا، جاء ذلك في إطار النشاط الاجتماعي لسفارة جمهورية مصر العربية في كوريا الجنوبية.

هدا، وقد احييا الحفل اوركسترا الغرفة الكورية، والتي تعد من أهم فرق العزف الكلاسيكي في كوريا الجنوبية، وتضم لفيف من كبار الموسيقيين والعازفين من جنسيات مختلفة.

وبعد الحفل التقى السفير المصرى مع وزير الخارجية الكوري، حيث تبادلا مناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية وأهمية تطويرها في الفترة المقبلة، كما تم الحديث عن استضافة مصر لقمة 27 COP في شرم الشيخ ودعوة السيد الرئيس للرئيس الكوري الجنوبي للمشاركة، وهو ما أمن عليه الوزير الكوري الذي اعتبر قمة شرم الشيخ مفصلية في تاريخ ودبلوماسية تغير المناخ.