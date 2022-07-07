شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تساعد عجوز مقيمة بمفردها فى منزلها بالسيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي المساعدة لسيدة عجوز فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة طلب مساعدة من مواطنة عجوز (مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) نظراً لظروفها الصحية وإقامتها بمفردها وعدم قدرتها على الحركة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى محل البلاغ، وتم تقديم المساعدة اللازمة لها وقدمت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.