شكرا لقرائتكم خبر عن مطران إيبارشية القاهرة المارونية يهنئ الرئيس السيسى وقيادات الدولة والأزهر بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال شيحان فى بيان صدر عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم:

باسم إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها رئيس اساقفتها، وباسم كهنتها ورهبانها وعموم ابناء الطائفة المارونية في مصر.

"نرسل تهنئتنا القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى وطننا العزيز مصر بالخير والسلام.

وتابع في بيانه "ندعو الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم ومسيرتكم البنّاءة لنهضة وسلامة واستقرار وطننا مصر. كما نرسل تهنئتنا لإخوتنا المسلمين في كل ارجاء ارض مصر، وقيادات الدولة والأزهر الشريف ودار الإفتاء. كل عام وانتم جميعا بخير . محبة وسلام وإخوة إنسانية".