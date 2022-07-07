شكرا لقرائتكم خبر عن شروط وأماكن مدارس المتفوقين المتاح التقدم لها بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فى محافظات" الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، ومدرسة المتفوقين بالمعادى للبنات والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية والبحر الأحمر وأسيوط والأقصر وسرس الليان المنوفية ومدينة السادات بالمنوفية والغربية والقليوبية وقنا والفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج.

وحددت وزارة التربية والتعليم الفئات المسوح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين كالتالى:

ـ يكون الطالب مصرى الجنسية، وألا يزيد عمر الطالب في 1/ 10/ 2022 عن 18 عامًا.

ـ أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى في العام الدراسى 2021/ 2022.

ـ يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي.

ـ ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

ـأن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي.

ـ يشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

كما حددت الوزارة فئات متاح لها التقدم يدويا إذا كانت مستوفيه للشروط وهم:

ـ طلاب أبناؤنا في الخارج

- طلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى، والطلاب الحاصلين على درجات الحافز الرياضي مستوفين لشروط التقدم.

- الطلاب التي زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني.

- الطلاب الحاصلون على براءة اختراع أو متقدمين إليها بمحضر إيداع مثبت من أكاديمية البحث العلمي واتباع شروط إعلان التقدم.

- الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهي مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.

- طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام.

- الطلاب المصريون فقط والمستوفين لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل أو تسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التقدم بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم تشتمل على الآتى:

ـ طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة.

ـ قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات التالية: عدد "٢" صورة شخصية للطالب، صورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، وإيصال سداد الرسوم.

ـ تقوم الإدارات التعليمية باستلام المستندات المطلوبة بعد مراجعتها بدقة والتأكد من استيفاء الطالب لشروط التقدم ثم تجميعها وتسليمها إلي إدارة شئون الطلاب بالمديريات.