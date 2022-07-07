شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن وصول أخر دفعات "برنامج ضيوف خادم الحرمين" لمقر سكنهم بمكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل وصول حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، حيث وصلت صباح اليوم، آخر دفعات حجاج أسر شهداء الواجب، إضافةً إلى حجاج جمهوريتي باكستان وطاجكستان المستضافين ضمن البرنامج، إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة.

وأكد المدير التنفيذي للبرنامج عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، أن اللجان العاملة بالبرنامج عملت على إنهاء مختلف الإجراءات والإعداد للضيوف شملت مقار الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ وقتٍ مبكر ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة.

ويهدف البرنامج هذا العام، لتمكين ممثلي الدول العاملين في مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب القادمين من 41 دولة، ومجموعة من ذوي أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية في نيوزيلاندا والقادمين من 8 دول، من أداء مناسك الحج لهذا العام 1443هـ.

وتتولى وزارة الحج والعمرة استقبال الضيوف والترحيب بهم والإشراف على تهيئة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الرحلة من الإسكان والنقل والإعاشة وخدمات المشاعر المقدسة، والتنسيق مع الجهات المعنية كافة، بما يضمن جودة تلك الخدمات، ويمكن الضيوف الكرام من تأدية مناسكهم بيسر وطمأنينة حتى عودتهم إلى أوطانهم.