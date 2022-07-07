شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز يعلن أسماء المفرج عنهم بعفو رئاسى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، المجموعة المفرج عنهم اليوم ضمن عمل لجنة العفوالرئاسي من سجون طرة وأبو زعبل والقناطر والمنيا.

وقال محمد عبد العزيز: "عيد سعيد على الجميع ولا يزال عمل لجنة العفو مستمر إن شاء الله وكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وكافة الجهات التي تقدم كل أوجه التعاون من أجل نجاح هذا العمل".



وجاءت أسماء المفرج عنهم كالآتى: ​١-طه حسين إسماعيل أحمد ​٢-محمد ربيع على محمد ​٣- محمد مراد محمد مصليحي ​٤- نشأت فوزي سالم عبد الصمد ​٥- محمد عبد الرحيم قنديل بسيوني ٦- أحمد حسن محمود إسماعيل ​٧- محمد احمد حسين عبد الوهاب ​٨- طه حمدي فوزي علي ​٩- ناجي فوزي علي معوض ​١٠- عبد العزيز عزب عبد العزيز جاد سويلم ​١١- محمد جلال زيدان فرج خضر ​١٢- عبد الرؤوف عبد السلام داود ١٣- عرفة عبد الحميد أحمد ​١٤- حسن علي حسين علي عمر ​١٥- نور الدين عيد شاكر ​١٦- عبد الرحمن محمد عيد محمد ١٧- مصطفى محمود عبد الرحمن رفاعي ​١٨- مصطفى مرسي محمد مرسي ​١٩- محمود أحمد عبد الدايم احمد ​٢٠- وسيم سليمان محمد الحسيني ​٢١- رجب طايع محمد الصادق ​٢٢- عبد الحافظ طايع محمد الصادق ٢٣- إبراهيم عمر أحمد محمد ٢٤- محمد أحمد محمود محمد ​٢٥ - يحيى رمضان محمد علي ​٢٦- محمد السيد محمد عبيد عوض ٢٧- محمد إبراهيم محمد سعيد محمد ٢٨- سعيد إبراهيم بيومي قاسم ​٢٩- محمد زين محمد عبد الله ​٣٠- رامي عوض عبد الحافظ شعبان ​٣١- عادل فاروق عشري محمد ​٣٢- حاتم حمدي عبد الحميد عبد الهادي ٣٣- علي إسماعيل صدقي علي ​٣٤- السيد عبد الحميد محمود أحمد ٣٥- مصطفى خالد السيد عبد المنعم ٣٦- صبري خميس بهنسي محمد ٣٧- السيد محمد إبراهيم سليمان ٣٨- خالد أسامة رفعت محمد علي ٣٩- سليم صفي الدين عباس حلمي ​٤٠- مصطفى جمال كامل محمد