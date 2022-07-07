شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تحمل الدولة سداد ضريبة العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على قيام جامعتى بني سويف والدلتا التكنولوجيتين بالتعاقد مع شركة واحات السيلكون لاستئجار المقرات المملوكة لها الموجودة بـ (السادات – بني سويف - أسيوط – برج العرب)، لاستخدامها فى استضافة بعض البرامج الخاصة بالجامعتين.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 64034.32م2، والكائنة بحوض الزمام البحرى 53 بناحية البركة، قسم السلام، محافظة القاهرة، من شركة المقاولات المصرية "مختار ابراهيم" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى بنك القاهرة، وذلك مقابل تسوية المديونية المستحقة لبنك القاهرة، فى إطار عقد التسوية المبرم بينهما، ووفقاً لمتوسط التقييمات المعدة فى هذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على مد فترة التعاقد للاستشارى المبرمج "مدير مشروع بيت مصر"، بالمدينة الجامعية الدولية بباريس.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 80 ألف م2، بمنطقة وادى ماجد بمدينة مرسي مطروح، بالايجار الاسمي، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لإقامة محطة محولات كهرباء مطروح عليها، وذلك طبقاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية.

ووافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، وذلك بما يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع.

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 49 منازعة.

وتمت إحاطة مجلس الوزراء ببدء الإجراءات استعداداً لتشغيل نشاط منخفض التكاليف "أير سفنكس"، والمزمع بدء تشغيله من الجدول الشتوي لعام 2022/2023 من المطارات المصرية بالغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وسفنكس، والقاهرة، وذلك بهدف تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الدول.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع فى قرية "مرحبا"، الكائنة بشارع الشهيد عاطف السادات – مدينة بورسعيد، لمدة 25 عاماً لشركة بورسعيد للمشروعات السياحية.

ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة جنوب سيناء بالتعاقد مع تحالف يضم شركتين من الشركات المتخصصة فى المنظومة الذكية لإدارة المخلفات، وذلك لتقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة، بمدينة شرم الشيخ.