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الأرصاد توجه 5 نصائح للصائمين غدا لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحرارى

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القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الأرصاد الجوية ، عدد من النصائح الهامة للصائمين،  لمواجهة طقس غدا الجمعة الموافق وقفة عرفات، وذلك لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارى، كما يلى:

 

1- ينصح بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهـر وحتى الخامسة

 

2- ارتداء غطـاء واقـي للرأس

 

3-  استخدام المظـلة في حالة التعرض لأشعة الشمس . 

 

4- عدم التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية . 

 

5-  الإكثار من تناول المياه والسوائل مع السحور وبعد الإفطار. 

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوم غدا الجمعة ، الموافق  وقفة عرفات، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ويكون الطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

 

 

وأشار هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع أن يوم غدا الجمعة ، سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود  نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

 

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة المقبل ، القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة ، والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة ، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة .

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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