شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم لمعهد تمريض مستشفى الحسين الجامعى 17 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد الفنى للتمريض بمستشفى الحسين الجامعي لعام 2022 ،/2023، للبنات، شروط التقدم لهذا العام، حيث نصت شروط الالتحاق بالمعهد الفنى للتمريض أن تكون المتقدمة مسلمة ومصرية الجنسية حاصلة على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية من محافظة القاهرة حديثي التخرج دور أول للعام الدراسي 2021/2022 ، ألا يقل السن في بداية العام الدراسي ( أول أكتوبر ) عن 14 سنة ولا يزيد عن 16 سنة أن يكون الحد الأدني ( 235 ) درجة للإعدادية العامة والحد الأدنى للقبول ( 415 ) درجة للإعدادية الأزهرية من محافظة القاهرة على أن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الابتدائية من محافظة القاهرة.

اجتياز اختبار اللغة العربية واللغة الإنجليزية بحد أدنی ( 7-10 )، اجتياز الاختبارات والكشف الطبية والتحقق من خلوها من الأمراض المعدية والأمراض المزمنة لا يسمح للطالبة بالزواج إلا بعد انتهاء فترة الدراسة وفي حالة زواجها يتم فصل الطالبة وفي حالة قبول الطالبة يتعهد ولى الأمر بأداء فترة التكليف عامين من تاريخ التخرج دون انقطاع أو غياب.

المستندات المطلوبة هي صورة من شهادة الإعدادية العامة مع إحضار الأصل للإطلاع علية صورة طبق الأصل بختم النصر من شهادة الاعداية الأزهرية، صورة من شهادة الابتدائية معتمدة بختم الإدارة التعليمية بالعام الدراسي الحاصلة فيه الطالبة على الشهادة الابتدائية وختم النمر لطالبات الإعدادية العامة والأزهرية على أن تكون من محافظة القاهرة.

بیان نجاح أصلی معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطالبة، وصورة من شهادة الميلاد بالكمبيوتر، صورة من شهادة حسن السير والملولك، عد (12 ) صورة حديثة مقاس 14 عليها اسم الطالبة بالحجاب، نتيجة تحليل سكر ( صائم وفاطر ) وأيضأ تحليل دلايل فيروسات ( c.8 ) وصورة دم كاملة، صورة بطاقة ولى الأمر : ( الأب الام ) من محافظة القاهرة ومضى على صدورها خمس سنوات، وشراء ملف التقديم من المعهد ( في حالة قبول الطالبة لا يسترد ثمن الملف ) يتم قبول الطالبات الجدد من يوم الاحد 17 يوليو ولمدة أسبوعين ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي على وأن يتابع ولي الأمر مواعيد الاختبارات بنفسه.