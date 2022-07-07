شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 من أسرة واحدة فى حادث سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة قبل فليل وقوع حادث سيارة على الطريق نتج عنه مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة على الطريق، وتم نقل الجثامين السبعة إلى مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة ووجود متوفين.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد العزاوى مفتش مباحث المركز بوقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز، مما نتج عنه وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة يقيمون بمحافظة قنا.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفين السبعة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى، تحت تصرف النيابة العامة جار تحرير محضرا بالواقعة، وتمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.