شكرا لقرائتكم خبر عن غرف السياحة: بدء تصعيد 9200 بالحج السياحى إلى عرفات مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم الخميس عمليات تصعيد حجاج شركات السياحة إلى مخيمات عرفات لأداء الركن الاعظم للحج وهو الوقوف بعرفات غدا الجمعة.

ومن المقرر تصعيد جميع الحجاج المصريين وبينهم حجاج السياحة إلى عرفات مباشرة دون المبيت في مشعر منى ليلة التروية قبل وقفة عرفات، يأتي ذلك كالمعتاد منذ سنوات للحفاظ على راحة وسلامة الحجاج استنادا إلى فتاوى كبار العلماء في هذا الشأن.

وقد فتحت البعثة الرسمية للحج السياحي التي التي تضم مسئولي و مفتشي وزارة السياحة والآثار وممثلين لغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة اتصالات مكثفة طوال الساعات الماضية للاطمئنان على اتخاذ كافة الاستعدادات المطلوبة لسهولة تصعيد حجاج السياحة وعددهم ٩٢٠٠ حاج إلى عرفات و نفرتهم مساء غد الجمعة إلى مشعر منى، وتسهيل تحركات حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة لضمان راحتهم وسلامتهم طوال أداء الفريضة .

كما تأكدت البعثة من توافر الإجراءات الاحترازية لحفظ سلامة الحجاج، وتبذل البعثة كل تلك الجهود تحت إشراف سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي بمشاركة كل من ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بالوزارة وهشام أمين عضو اللجنة العليا وعضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات واسامة عمارة أمين عام الغرفة

وقد تم فتح خطوط اتصال مباشر بين البعثة ومؤسسة الطوافة طوال الأربع وعشرين ساعة الماضية للتأكد من توفير كافة التجهيزات والاستعدادات بمخيمات حجاج السياحة تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين كل من غرفة السياحة ممثلة في أحمد إبراهيم وهشام أمين عضوي مجلس إدارة الغرفة واللجنة العليا للحج والعمرة وبين مؤسسة الطوافة ممثلة في ماهر بن صالح جمال رئيس شركة مطوفي حجاج الدول العربية وقيادات الشركة.

كما قامت غرفة السياحة بالتواصل مع الشركات وايضا شركات النقل السعودية للتأكد من عدة نقاط مهمة حول تصعيد ونفرة وتحركات الحجاج ، فقد تم التأكد من توفير اتوبيسات حديثة مع إجراء فحص شامل لكافة سيارات نقل حجاج السياحة للتاكد من سلامتها تماما ، والتأكيد ايضا علي ملازمة الاتوبيسات للحجاج طوال تحركاتهم بالمشاعر وتوفير المواقف اللازمة قريبا من المخيمات مع توفير المياه والمشروبات خلال تحركات الحجاج .

وأكد ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ان الحج السياحي سوف يظهر كالعادة كأفضل نموذج للتنظيم على مستوى الدول الإسلامية ، وأشاد تركي بالتنسيق والتفاهم بين الوزارة والغرفة ومعهم اللجنة العليا حيث يحرص الجميع على بذل أقصى جهد لتحقيق هدف واحد فقط وهو راحة وسلامة الحاج.

وأشاد كذلك بالتعاون الذي تبديه مؤسسة الطوافة مع الحج السياحي والذي تجلى في العقد الموحد الذي تم التوصل إليه بين شركة مطوفي حجاج الدول العربية و غرفة السياحة وأدى إلى تميز الخدمات والوصول إلى سعر منخفض الي حد كبير رغم الزيادة الكبيرة هذا العام في أسعار الطوافة والخدمات.

وأضاف تركي ان عمل البعثة واللجان سوف يتواصل على كافة المستويات علي مدار الساعة الايام المقبلة لمتابعة احوال الحجاج وحتي عودتهم من المشاعر المقدسة.

وأكدت غرفة شركات السياحة في بيانها الصحفي إنها ومن خلال متابعتها لشركات السياحة ومكاتب الطوافة تطمئن حجاج الشركات وذويهم بأن كل الجهات قد اتخذت كافة الاستعدادات لراحة وسلامة الحجاج.

وأكد أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج السياحي، أن الغرفة ومنذ بدء موسم الحج تتواصل على مدار الساعة مع رؤساء التضامنات الرئيسية لشركات السياحة المنظمة للحج وأيضا مع رؤساء مكاتب الطوافة المخصصة للحج السياحي، للتأكيد على أن موسم الحج هذا العام استثنائي وتم الاتفاق على توفير كل ما يلزم لسلامة الحجاج ، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء بفنادق اقامة الحجاج أو الاتوبيسات التي تنقلهم بنطاق المشاعر المقدسة وفي مكة والمدينة.

كما تم بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية المتواجدة بالأراضي المقدسة توفير عيادات طبية مجهزة بالأدوية المختلفة والأطقم الطبية بين تجمعات حجاج السياحة وسوف يستمر عملها بعرفات والمشاعر المقدسة بجانب الخدمات المتميزة للغاية التي توفرها وزارة الصحة السعودية.

وأشاد احمد إبراهيم بالجهود التي تبذلها شركات السياحة منذ شهور لضمان نجاح الموسم الحالي وتوفير أفضل الخدمات للحجاج مؤكدا أن الخبرة الكبيرة والقدرة على التدخل السريع وحل أية مشاكل تواجه الحجاج أهم ما يميز شركات السياحة وايضا مشرفي بعثة السياحة من الوزارة والغرفة ،، وشدد على أن مخيمات السياحة جميعها تقع في أماكن مميزة قريبا من أول طريق النفرة في عرفات ومن جسر الجمرات بمنى وجميعها مكيفة وعلي مستوي عالي من التجهيز والخدمات.

ومن جانبه أكد هشام أمين عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج السياحي أنه ومن خلال الجولة التي قام بها أعضاء البعثة تم التأكد من توافر أفضل الخدمات لحجاج السياحة خاصة الحج الاقتصادي الذي يشكل حوالى 70٪؜ من الحج السياحي هذا العام.

وأشاد بالتطور الكبير الذي شهده الحج السياحى الاقتصادى الذي أصبح يتضمن خدمات تضاهي حج الخمس نجوم ، واوضح هشام أمين أن أكثر من 95٪؜، من برامج الحج الاقتصادي تتضمن الإقامة موسم كامل بالمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام وبعضها يبعد 150 متر فقط عن الحرم ، مشيرا إلى توافر كافة الخدمات المميزة لحجاج شركات السياحة بمخيمات منى وعرفات.

وأكد هشام امين ان المخيمات بالفعل سوف تشهد كافة المخيمات سوف خدمات جديدة طوال عرفات و بالمشاعر المقدسة لمساعدة الحجاج على أداء الفريضة، موضحا أنه تم تخصيص ٥ مكاتب طوافه لخدمة حجاج السياحة ٣ للحج الاقتصادي و٢ للخمس نجوم، وشدد على ان العقد الموحد الذي وقعته الغرفة مع شركة الطوافة يشمل كافة تفاصيل الخدمة التي ستقدم للحجاج بالمشاعر المقدسة من عدد الوجبات و نوعيتها ومكوناتها بدقة شديدة.