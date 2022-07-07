النقل تنفذ مشروعات بقيمة 1.128 مليار يورو بتمويل بنك الاستثمار الأوروبى

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل عدد من المشروعات، بتمويل من بنك الاستثمار الاوروبي لمنطقة الشرق، بقيمة 1,128 مليار يورو.. نستعرضها فى النقاط التالية..

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012