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النقل تنفذ مشروعات بقيمة 1.128 مليار يورو بتمويل بنك الاستثمار الأوروبى

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القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل عدد من المشروعات، بتمويل من بنك الاستثمار الاوروبي لمنطقة الشرق، بقيمة 1,128 مليار يورو.. نستعرضها فى النقاط التالية.. 

 

1- إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية بقيمة 138 مليون يورو. 

2- مشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير/ الاسكندرية بقيمة 750مليون يورو. 

3- مشروع إعادة تأهيل الـخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو. 

4- تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط طنطا/المنصورة/دمياط بالسكة الحديد. 

5- تجديد اعمال هندسة السكة من طنطا/المنصورة وازدواج السكة من المنصورة/دمياط. 

7- شراء عدد 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش بقيمة اجمالية 221,353مليون يورو. 

8- المساهمة في تمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الانفاق بقيمة 600 مليون يورو. 

9- المساهمة في تمويل تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق باقليم القاهرة الكبرى بقيمة 305مليون يورو.

10- سيتم التعاون فى تطوير خطوط شربين / قلين / كفر الشيخ وأبو كبير / المنصورة و دسوق مطوبس / كفر الشيخ وكفر الشيخ / دمنهور والبوصيلي / رشيد. 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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