شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 195 طن لحوم غير صالحة بالقاهرة وتحرير 200 محضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن عدد رؤوس الماشية المستهدف ذبحها بمجازر القاهرة الخمسة ( حلوان ، طرة ، الممتاز ، السلام ، البساتين ) حتى صبيحة أول أيام العيد تبلغ 50 ألف رأس منها 35 ألف بمجزر البساتين وحده، نتيجة الحملات المشددة لمنع الذبح خارج المجازر، كما تم تحرير أكثر من 200 محضر وضبط 195 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح 5 آلاف رأس يوميًا حيث يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى 4 صالات لاستيعاب الأضاحى مشيرًا لوجود أختام بالمجزر تحوى أرقام سرية غير قابلة للتزوير .

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء شبكة مراقبة للمجزر بالكامل بالكاميرات ضمن أعمال التطوير، وجاري العمل في تنفيذ شبكة الصرف الصحي للخطوط الداخلية والخارجية بطول 1700 م، بالإضافة إلى إنشاء شبكة ري متصلة بمحطة المعالجة الموجودة بالمجزر للاستفادة من المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء بالمجزر والتي تقارب مساحتها 8 أفدنة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أنه يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أى مشكلات لحلها على الفور على الارقام الخاصة بمديرية الطب البيطري ٢٧٤٢٦٩٩٣ ، ٢٧٤٢٧٠٥٣ بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561 .